Зміни на авторинку ЄС: гібриди переганяють електромобілі

Європейський автомобільний ринок дещо зріс у травні, оскільки високий попит на електричні й гібридні автомобілі допоміг компенсувати негативний вплив нестабільної економіки, що постраждала від глобальної торговельної напруженості.

Про це пише enkorr.ua з посиланням на дані Європейської асоціації виробників автомобілів.

Кількість реєстрацій нових автомобілів зросла на 1,9% минулого місяця порівняно з минулим роком — до 1,11 млн одиниць.

Зростання забезпечили ключові ринки – Німеччина, Велика Британія та Іспанія. У Франції – падіння.

Продажі гібридів зросли на 46%, перевищивши 100 тис. одиниць.

Продажі електромобілів на акумуляторах зросли на 27%, збільшивши частку ринку до 17%, завдяки розширенню модельного ряду й збереженню державних стимулів у ряді країн.

Європейські автовиробники стикаються зі слабким внутрішнім попитом, наростальною конкуренцією з боку китайських виробників, очолюваних BYD Co., і політичним тиском щодо продовження переходу на екологічніші транспортні засоби.

Tesla Inc. продовжувала втрачати частку ринку: постачання компанії в Європі минулого місяця впали на 28% на тлі зростання конкуренції й негативного сприйняття політичної активності головного виконавчого директора Ілона Маска, що, за деякими оцінками, впливає на попит.

Volkswagen AG продемонструвала незначне зростання продажів у травні, чому сприяли оновлені версії позашляховика ID.4 й седана ID.7. Її бренд Škoda отримав поштовх від нового Elroq, компактного електричного кросовера, який нещодавно вийшов на ринок.

Китайські автовиробники продовжили демонструвати динамічне зростання в Європі: у травні вони реалізували 65 808 автомобілів у 28 європейських країнах, що більш ніж удвічі збільшило їхню частку ринку — з 2,9% торік до 5,9%.

BYD зареєструвала майже стільки ж автомобілів, як і Tesla, після того, як у квітні вперше обігнала американську компанію за обсягами продажів.

Нагадаємо:

Вартість заряджання електромобіля у Німеччині часто перевищує витрати на бензин, що ставить під загрозу екологічний транспортний перехід.