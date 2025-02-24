Европейские акции растут на фоне результатов выборов в Германии: валюта блока укрепляется

Европейские акции выросли, а курс валюты блока укрепился, поскольку выборы в Германии оправдали ожидания рынка.

Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на немецкой бирже DAX подскочили на 1,2%, в то время как евро выросло на 0,44% до $1,0507 и, похоже, готово протестировать свой январский максимум на уровне $1,0535.

Кроме этого индекс наиболее успешных компаний ЕС EUROSTOXX 50 прибавил 0,66%.

Акции оборонных компаний Hensoldt, Rheinmetall и Renk выросли от 1% до 2,8% после ожидаемой победы консерваторов на национальных выборах в Германии.

Новый лидер консерваторов Германии Фридрих Мерц все еще должен сформировать коалиционное правительство, и пока не понятно, будет ли в него входить один или два партнера.

Неопределенность появляется в то время, когда лидеры ЕС собираются на внеочередной саммит 6 марта, чтобы обсудить дополнительную поддержку Украины и способы оплаты европейских оборонных потребностей.

На товарных рынках золото торговалось на уровне 2937 долларов за унцию, растет восемь недель подряд.

Напомним:

Европейский фондовый рынок начал неделю 17 февраля с роста до рекордных уровней.

Акции некоторых крупных европейских автопроизводителей резко упали на фоне неопределенности относительно возможных новых тарифов после вступления Дональда Трампа на пост президента США.