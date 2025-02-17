Європейські акції б'ють рекорди на фоні сподівань про зупинку вогню в Україні

Європейський фондовий ринок почав тиждень 17 лютого із зростання до рекордних рівнів.

Про це повідомляє Reuters.

У понеділок загальноєвропейський індекс STOXX 600 додав 0,4%, а акції оборонної та аерокосмічної галузі злетіли більш ніж на 3%, досягнувши історичного максимуму.

Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ціни на папери цього сектора вже більш ніж подвоїлися.

Популярністю серед інвесторів користувалися і банківські акції – сектор зріс на 1,5%, оновивши 17-річний максимум. Цьому сприяло зростання прибутковості облігацій.

Ще один ризик для ринків – можливе запровадження нових мит у США. Вашингтон відклав рішення до квітня, але не виключає варіантів, які включатимуть податки, пов’язані з ПДВ в інших країнах. Це викликає занепокоєння серед європейських компаній.

Нагадаємо:

Акції європейських оборонних компаній різко зросли у понеділок. Інвестори впевнені, що через посилення загроз уряди збільшать витрати на безпеку континенту.