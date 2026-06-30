Рекордні 60% росіян, опитаних у період з березня по травень, зазначили, що економічна ситуація в регіонах погіршується, покращення бачать 27% респондентів.

Про це свідчать опитування Gallup.

Згідно з опитуванням, 60% росіян заявили, що економічна ситуація в їхньому регіоні погіршується, менше ніж удвічі менше — 27% — вважають, що ситуація покращується.

Вперше із 2006 року більшість дорослих росіян говорить, що економіка погіршується, зазначають аналітики. До того про погіршення заявляли у період пандемії COVID-19: 2021 році про це говорила половина опитаних.

Росіяни дедалі гірше оцінюють власний рівень життя: у новому опитуванні те, що рівень життя погіршується, визнали 56% опитаних. Це найвищий рівень песимізму за весь час спостережень і перший випадок за два десятиліття, коли таку думку висловила більшість дорослих росіян, говориться у дослідженні.

Довіра до російської армії знизилася на 13 процентних пунктів — до 66%, а до уряду – на 14 пунктів, до 53%.

Нагадаємо:

Раніше Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що на початку 2026 року бюджетна криза в регіонах Росії перейшла в практичну фазу, проявившись у масових затримках виплат зарплат у бюджетній сфері.

Наприкінці 2025 року Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що російська економіка демонструє ознаки системної напруженості, що відображається в різкому зростанні скарг громадян на порушення трудових прав.