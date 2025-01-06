Єврокомісія: Припинення транзиту росгазу українською ГТС не вплинуло на ціни

У Європейській комісії наголошують, що припинення транзиту російського газу українською газотранспортною системою не вплинуло ні на енергетичну безпеку країн регіону, ні на споживчі ціни на ринку.

Про це під час брифінгу повідомила представниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен, коментуючи можливі наслідки для країн-членів ЄС, зокрема й для Словаччини, ухваленого Києвом рішення припинити транзит, передає Інтерфакс-Україна.

"Це сталося так, як і очікувалося. Ми вже понад рік інтенсивно працюємо з нашими країнами-членами, а також з Україною, щоб заздалегідь підготуватися до такого сценарію.

Минулого тижня відбулося засідання надзвичайної координаційної групи з питань газу, щоб оцінити наслідки закінчення транзитної угоди, яка дійшла висновку, що немає жодних проблем або побоювань щодо безпеки поставок для Європейського Союзу після закінчення транзиту. Що стосується цін, ринки вже врахували це, і ми не побачили стрибків цін у новому році", – повідомила вона.

За словами Ітконен, фундаментальні показники ринку залишаються стабільними. "Попит залишається стриманим на рівні близько 18% порівняно з докризовим рівнем, як і рівні зберігання (газу) також вище докризового рівня", – уточнила вона.

Крім того, представниця Єврокомісії нагадала, що важливим фактором підтримання стабільності енергетичної безпеки в ЄС є те, що було розгорнуто "рекордні рівні відновлюваних джерел енергії в Європі".

Водночас Ітконен повідомила, що з настанням холодних місяців Єврокомісія "пильно стежить за державами-членами, щоб також контролювати ситуацію з цінами".

Вона не підтвердила раніше анонсованої прем'єр-міністром Словаччини зустріч у Брюсселі. "Комісія залишається в тісному й постійному контакті з усіма нашими країнами-членами. Про зустріч мені нічого оголосити", – сказала Ітконен.

Нагадаємо:

Словаччина розгляне відповідні заходи проти України, такі як припинення резервних поставок електроенергії після 1 січня, якщо Київ, як очікується, припинить транзит російського газу до Словаччини.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо написав листа до глави Європейської ради Антоніу Кошти і президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, у якому знову скаржиться на відмову України продовжувати транзит російського газу після 2024 року.