Словаччина погрожує Україні заходами у відповідь, якщо транзит російського газу припиниться

Словаччина розгляне відповідні заходи проти України, такі як припинення резервних поставок електроенергії після 1 січня, якщо Київ, як очікується, припинить транзит російського газу до Словаччини.

Про це пише Reuters.

"Після 1 січня ми оцінимо ситуацію і можливості відповідних заходів проти України", - сказав прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо.

"Якщо це буде неминуче, ми припинимо постачання електроенергії, необхідної Україні, під час перебоїв в електромережах. Або ми домовимося про інший спосіб дій", - додав політик.

Нагадаємо:

Ціни на європейський природний газ зросли після того, як Путін поставив під сумнів ймовірність укладення угоди про збереження постачання газу до Європи через Україну.

Росія готова продовжувати експорт газу в Європу декількома маршрутами, оскільки цього року очікується закінчення контракту на транзит палива через Україну, заявив віце-прем'єр Олександр Новак.