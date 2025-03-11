Російський метал у ЄС: імпорт перевищив 2,5 мільярда євро у 2024 році

Європейський Союз у 2024 році імпортував з Росії 5,34 млн тонн продукції гірничо-металургійного комплексу, що склало понад 2,5 млрд євро.

Про це пише gmk.center.

Згідно з даними видання, найбільшу частку російського експорту до ЄС у 2024 році склали напівфабрикати – 3,15 млн тонн. Це на 1,1% більше, ніж роком раніше. Основними споживачами стали Бельгія (1,22 млн тонн, +5,4%), Італія (781,92 тис. тонн, -9,9%), Данія (467,39 тис. тонн, +6,5%) і Чехія (425,65 тис. тонн, +11%).

Значний обсяг імпорту припав і на залізо прямого відновлення (DRI) – 1,04 млн тонн. Близько 40% цієї сировини, що надходить до ЄС, походить саме з Росії, що вказує на залежність європейської металургії від поставок навіть у рамках "зеленого" переходу. Найбільше російського DRI придбала Італія – 487,99 тис. тонн (-30,8%), Бельгія імпортувала 207,2 тис. тонн (+0,7%), а Польща – 202,8 тис. тонн (+210%).

Італія також залишилася ключовим імпортером російського чавуну. Загалом до ЄС надійшло 1,03 млн тонн цього металу, що на 26,9% менше, ніж роком раніше. Італія закупила 769,56 тис. тонн.

Імпорт залізної руди, навпаки, суттєво впав – із 332,3 тис. тонн у 2023 році до 9,36 тис. тонн у 2024-му. Натомість зросли постачання феросплавів – 60,99 тис. тонн (+36,6%), більшість яких надійшла до Нідерландів (46,14 тис. тонн).

Також суттєво збільшився імпорт російського металобрухту – 42,6 тис. тонн (+33,5%), причому майже весь цей обсяг припав на Литву (40,62 тис. тонн).

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В металургійній промисловості Росії за підсумками 2024 року фіксується стрімке падіння.