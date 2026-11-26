Російська економіка за роки правління Володимира Путіна опинилася в пастці технологічної відсталості і втратила значну частину свого наукового та технологічного потенціалу.

Про це пише The Moscow Times.

Видання посилається на дослідження Олександра Сафонова з Всеросійського науково-дослідного інституту праці Мінпраці та Дар'ї Некіпелової з Фінансового університету при уряді РФ.

Промисловості хронічно бракує інвестицій, а замість закупівлі верстатів і роботів підприємства змушені шукати нових працівників для ручної праці, йдеться у дослідженні.

Росія втратила значну частину свого наукового та технологічного потенціалу. Кількість зайнятих у наукових дослідженнях з початку 2000-х років скоротилася на чверть, а частка країни у світових винаходах — удвічі. На дослідження та розробки Росія витрачає менше 1% ВВП — менше, ніж Єгипет і Малайзія.

Економіка опинилася у залежності від зарубіжних технологій. Понад 98% верстатів, закуплених підприємствами, були іноземного виробництва.

Росія втрачає позиції на світовому ринку промисловості. З 2021 по 2025 рік експорт машин та обладнання скоротився на чверть — з $40,6 млрд до $29,6 млрд.

Перелом, за оцінкою російських досліджень, настав після 2012 року, коли Путін повернувся до Кремля на третій термін. Якщо у 2003–2008 роках продуктивність праці в Росії зростала на 4,8–7,5 % на рік, то у 2015 році вона впала на 1,4 %.

На той момент Росія анексувала Крим і потрапила під західні санкції. "Економіка перестала генерувати ефективність, почавши просто „проїдати" людський ресурс", — зазначають експерти.

Згідно з розрахунками дослідників, за 2005–2024 роки частка машин та обладнання в загальному обсязі інвестицій знизилася з 43,9 % "до мізерних 14,7 %". За розрахунками наближеного до уряду Центру макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування (ЦМАКП), середньорічний обсяг інвестицій у машини та обладнання у 2014–2024 роках був на 15% нижчим за рівень 2013 року.

Кадровий дефіцит у Росії Сафонов і Некіпелова називають "податком на технологічну відсталість". "Єдиним доступним ресурсом для виконання планів з випуску (включно з держоборонзамовленням) стає жива праця. и шукаємо мільйони людей лише тому, що не змогли замінити їх верстатами та роботами в попереднє десятиліття", — пишуть економісти.

За щільністю роботизації промисловості РФ відстає від середньосвітового рівня більш ніж у чотири рази. У 2024 році на 10 тисяч працівників припадало 29 промислових роботів проти 132 у середньому по світу.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що від початку повномасштабного вторгнення до України російська влада не може завершити понад 290 федеральних державних будівельних проєктів на загальну суму 9,5 трлн рублів (доріг, лікарень, підприємств тощо), і "заморожування" об'єктів є маркером серйозних проблем в економіці.

Раніше Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що Росія загнала себе до пастки, збільшивши оборонні витрати і зробивши військово-промисловий комплекс головним драйвером попиту.