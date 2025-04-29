Євросуд вимагає від Мальти скасувати "золоті паспорти", якими користувались росіяни

Європейський суд заявив, що Мальта повинна припинити свою програму "золотого паспорта", яка дозволяє заможним іноземцям, враховуючи росіян, купувати громадянство країни ЄС.

Про це повідомляє Reuters.

Суд постановив, що хоча держави-члени можуть визначати, як вони надають або позбавляють громадянства, мальтійська схема підриває принцип взаємної довіри між державами-членами, на якому ґрунтується спільний простір.

"Така практика не дозволяє встановити необхідний зв'язок солідарності та добросовісності між державою-членом та її громадянами, а також забезпечити взаємну довіру між державами-членами", - заявили у суді.

Єврокомісія ще у 2022 році подала до суду на маленьку острівну країну у Середземному морі через схему "золотих паспортів".

Вона надає іноземцям паспорт Мальти і, таким чином, право жити і працювати в будь-якій країні ЄС в обмін на інвестиції в розмірі близько 1 мільйона євро.

Нагадаємо:

Раніше FT повідомляла, що низка громадян РФ, які перебувають у санкційних списках ЄС та США через повномасштабне російське вторгнення в Україну, отримали паспорти Мальти за цією схемою.

Влада Мальти, однак, заявляє, що посилила перевірки належної ретельності та заборонила громадянам Росії та Білорусі отримувати свої паспорти.