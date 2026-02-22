ЄС може заморозити затвердження торговельної угоди з США через нові мита Трампа

Голова комітету з питань торгівлі Європейського парламенту Бернд Ланге запропонує заморозити процес ратифікації торговельної угоди між Європейським Союзом і США допоки президент США Дональд трамп не пояснить свою торгову політику.

Про це повідомляє Bloomberg.

Ланге заявив, що на екстреному засіданні в понеділок він запропонує призупинити законодавчу роботу щодо затвердження так званої Угоди Тернберрі "доки ми не отримаємо вичерпну юридичну оцінку та чіткі зобов'язання від США".

"Це суцільний митний хаос з боку уряду США. Ніхто більше не може в цьому розібратися – лише невирішені питання та зростаюча невизначеність для ЄС та інших торговельних партнерів США", – написав Ланге в неділю в соціальних мережах.

Така зміна позиції парламенту відбулася після того, як у п'ятницю Верховний суд США скасував використання Трампом закону про надзвичайні повноваження для введення так званих взаємних мит по всьому світу.

Парламентський комітет вже одного разу заморожував процес затвердження після того, як Трамп погрожував анексувати Гренландію.

Угода, укладена минулого літа між Трампом і президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, передбачала введення 15-відсоткового мита на більшість експортних товарів ЄС до США та скасування мит на американські товари, що ввозяться до блоку.

США також продовжували б застосовувати 50-відсоткове мито на імпорт європейської сталі та алюмінію.

Блок погодився на цю нерівноправну угоду в надії уникнути повномасштабної торговельної війни з Вашингтоном і зберегти підтримку США в питаннях безпеки, зокрема щодо України. Парламент мав намір ратифікувати угоду в березні.

Нагадаємо:

Індія відклала плани відправити торговельну делегацію до Вашингтона цього тижня, головним чином через невизначеність після того, як Верховний суд США скасував мита, введені президентом Дональдом Трампом.

Президент США Дональд Трамп заявив, що підвищить з 10% до 15% тимчасову митну ставку на імпорт до США з усіх країн.