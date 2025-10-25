ЄС готує план зменшення залежності від китайських рідкісноземельних металів

ЄС розробляє новий план з метою зменшення залежності від китайських критично важливих сировинних матеріалів, заявила в суботу президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, критикуючи Пекін за розширення обмежень на експорт рідкісних земель.

Про це повідомляє Reuters.

Європейський Союз протягом багатьох років намагається зменшити свою залежність від Китаю в питаннях постачання мінералів, необхідних для переходу на чистішу енергію, оборонного сектору та виробництва електромобілів.

Фон дер Ляєн заявила, що ЄС прагнутиме прискорити партнерство з такими країнами, як Австралія, Канада, Чилі, Гренландія, Казахстан, Узбекистан та Україна, у сфері критично важливих сировинних матеріалів.

Вона зазначила, що план також передбачатиме більші зусилля з переробки критично важливих сировинних матеріалів у продуктах, що продаються в Європі.

"Мета полягає в тому, щоб забезпечити доступ до альтернативних джерел критично важливих сировинних матеріалів у коротко-, середньо- та довгостроковій перспективі для наших європейських галузей промисловості", – заявила вона на конференції в Берліні.

За її словами, ця схема, яка отримала назву RESourceEU, буде схожою на план, розроблений ЄС після вторгнення Москви в Україну в 2022 році з метою зменшення залежності від російських енергоносіїв, відомий як REPowerEU.

