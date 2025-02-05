ЕС готовит ответ на пошлины Трампа: под ударом американские технологические гиганты

Евросоюз может ввести ограничения против крупных технокомпаний из Кремниевой долины, если Дональд Трамп решит ввести пошлины на европейские товары. Это может распространить торговый конфликт и на сферу услуг.

Об этом пишет Financial Times.

ЕС рассматривает возможность применения механизма, созданного еще во время первого президентского срока Трампа. Он позволяет вводить ограничения на торговлю услугами в ответ на пошлины, используемые для политического давления.

Закон о взаимном признании (ACI), который действует с 2023 года, открывает широкий выбор мер. В частности, Евросоюз может лишить американские компании защиты их интеллектуальных прав, например, запретить загрузку программ и доступ к стриминговым сервисам.

Отмечается, что также возможно блокирование инвестиций и ограничение доступа к европейскому рынку для банков, страховых и финансовых компаний США.

Несмотря на это, некоторые страны ЕС не уверены, стоит ли расширять торговый спор на новые сферы. Дипломаты опасаются экономических рисков, особенно на фоне слабого роста.

Министры торговли стран ЕС 4 февраля встретились в Варшаве, чтобы обсудить угрозу американских пошлин. Большинство высказалось за жесткие ответные меры. Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович заявил, что ЕС не стремится к конфликту, но готов к жесткому ответу. Он также отметил, что блок имеет большой дефицит в торговле с США в сфере услуг, хотя в торговле товарами наблюдается профицит.

Напомним:

Президент США Дональд Трамп заявил о намерениях наложить пошлины на продукцию из стран ЕС.

Президент США Дональд Трамп повторил призыв к Европейскому Союзу покупать больше американской нефти и газа, если ЕС хочет избежать новых тарифов.