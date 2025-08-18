Японські акції оновили рекорд, автогіганти зростають

Японський фондовий ринок продовжив зростання, слідом за позитивною динамікою на Уолл-стріт.

Про це пише Reuters.

Індекс Nikkei піднявся на 0,7% до 43 683,56 пунктів, оновивши історичний максимум. Ширший індекс Topix також встановив рекорд, додавши 0,58% до 3 125,6 пунктів.

Ключову підтримку ринку надали автоконцерни, зокрема Toyota (+1,58%) та Honda (+1,22%), адже слабка єна на 0,2% проти долара підвищила привабливість експортерів. Fast Retailing (+1,2%) також став одним із головних драйверів зростання Nikkei.

Разом із тим, банківські акції втратили позиції: Mitsubishi UFJ впав на 1,96%, а Sumitomo Mitsui — на 1,78%, що зробило банківський індекс найбільшим аутсайдером сесії. Сектор високих технологій також знизився — Tokyo Electron (-1,3%) та Advantest (-0,09%).

Загалом японські ринки підтримали очікування на подальші покупки іноземними інвесторами та рекордне зростання індексу Dow Jones у США наприкінці минулого тижня.