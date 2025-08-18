Японские акции обновили рекорд, автогиганты растут

Японский фондовый рынок продолжил рост, вслед за положительной динамикой на Уолл-стрит.

Об этом пишет Reuters.

Индекс Nikkei поднялся на 0,7% до 43 683,56 пунктов, обновив исторический максимум. Более широкий индекс Topix также установил рекорд, прибавив 0,58% до 3 125,6 пунктов.

Ключевую поддержку рынку оказали автоконцерны, в частности Toyota (+1,58%) и Honda (+1,22%), ведь слабая иена на 0,2% против доллара повысила привлекательность экспортеров. Fast Retailing (+1,2%) также стал одним из главных драйверов роста Nikkei.

Вместе с тем, банковские акции потеряли позиции: Mitsubishi UFJ упал на 1,96%, а Sumitomo Mitsui - на 1,78%, что сделало банковский индекс крупнейшим аутсайдером сессии. Сектор высоких технологий также снизился - Tokyo Electron (-1,3%) и Advantest (-0,09%).

В целом японские рынки поддержали ожидания на дальнейшие покупки иностранными инвесторами и рекордный рост индекса Dow Jones в США в конце прошлой недели.