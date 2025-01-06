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Японська Nippon Steel розглядає подачу позову до суду на уряд США через скасування угоди

Олексій Артемчук — 6 січня, 10:41
Японська Nippon Steel розглядає подачу позову до суду на уряд США через скасування угоди
Getty Images

Президент Nippon Steel Тадаші Імаї заявив, що подача позову проти уряду США є одним з "важливих варіантів" після того, як президент Джо Байден заблокував запропоновану покупку U.S. Steel.

Про це пише Reuters.

Імаї сказав журналістам, що процес розгляду урядом США і рішення щодо його пропозиції про придбання не виглядали належним чином, додавши, що Nippon Steel "має право на належний розгляд".

Байден послався на міркування національної безпеки, відхиливши в п'ятницю пропозицію в 14,9 мільярда доларів після року розгляду.

Імаї заявив, що компанія не буде довго чекати, щоб оголосити про контрзаходи у відповідь на рішення уряду США, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

Президент США Джо Байден вирішив заблокувати продаж американського U.S. Steel японському металургійному гіганту Nippon Steel.

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