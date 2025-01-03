Байден заблокує продаж U.S. Steel японській Nippon Steel: компанії протестують

Президент США Джо Байден вирішив заблокувати продаж американського U.S. Steel японському металургійному гіганту Nippon Steel.

Про це пише Bloomberg.

Президент висловився проти запропонованого придбання, стверджуючи, що US Steel має залишатися американською компанією, хоча Білий дім ніколи прямо не заявляв, що він заблокує угоду.

Акції US Steel впали на 8% на попередніх торгах.

Рішення поклало край угоді вартістю 14,1 мільярда доларів, яка місяцями викликала бурхливу опозицію і ставила під сумнів майбутнє американського промислового гіганта.

Компанії дали зрозуміти, що планують вдатися до судових позовів, якщо Байден формально заблокує угоду.

US Steel пережила роки млявої роботи і попереджала перед будь-яким рішенням, що її підприємства потребують мільярдних інвестицій, і що якщо не вдасться завершити угоду, деякі заводи можуть бути закриті.

Нагадаємо:

Обраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп виступив проти продажу американської сталеливарної компанії United States Steel Corp. (U.S. Steel) японській Nippon Steel.