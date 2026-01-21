Японія відновила роботу найбільшої АЕС

Японія відновила роботу найбільшої у світі атомної електростанції - вперше з часів катастрофи на АЕС Фукусіма 2011 року.

Про це повідомляє BBC, передає Укрінформ.

Рішення про перезапуск реактора №6 на АЕС Касівадзакі-Каріва, що на північному заході від японської столиці Токіо, було ухвалене попри побоювання місцевих жителів щодо безпеки процесу.

Перезапуск був відкладений на день через несправність сигналізації. Реактор має розпочати комерційну експлуатацію наступного місяця.

Очікується, що сьомий реактор на АЕС Касівадзакі-Каріва буде знову введений в експлуатацію у 2030 році, а інші п'ять можуть бути виведені з експлуатації.

Залишиться набагато менша потужність, ніж АЕС мала раніше, коли всі сім реакторів працювали, а саме 8,2 гігават.

Зазначається, що Японія, яка значною мірою залежала від імпорту електроенергії, була однією з перших країн, що перейшли на ядерну енергетику.

Однак у 2011 році всі 54 реактори в країні довелося зупинити після того, як потужний землетрус і цунамі спровокували аварію на АЕС Фукусіма.

До 2011 року атомна енергетика відповідала за майже 30% електроенергії Японії, і країна планувала довести цю частку до 50% до 2030 року.

