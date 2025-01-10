Японія розширює санкції проти Росії

Японський уряд у п'ятницю, 10 січня, оголосив про додаткові санкції проти Росії через її вторгнення в Україну.

Про це пише Nippon.

Загалом 33 організації та 12 фізичних осіб, включно з громадянином Північної Кореї, були додані до японського списку цілей заморожування активів відповідно до валютного та зовнішньоторгівельного законодавства, а 53 організації з таких країн, як Росія та Китай, стали об'єктами експортних заборон та інших заходів.

Крім того, з 23 січня Японія заборонить експорт до Росії ще 335 товарів, у тому числі невеликих мотоциклів і компонентів для транспортних засобів спеціального призначення, таких як підйомні крани.

Повідомляється, що мета - посилити реакцію Японії на підтримку Північної Кореї та використання Москвою третіх країн для уникнення санкцій.

"(Додаткові кроки) покликані сприяти міжнародним зусиллям заради миру", - заявив на прес-конференції головний секретар кабінету міністрів Японії Йосімаса Хаяші.

Японія продовжить працювати у співпраці з міжнародним співтовариством, в тому числі зі своїми партнерами по "Великій сімці".