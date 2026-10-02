Нафтотрейдер Gunvor, охрещений США "маріонеткою Кремля", змінив назву

Гігант нафтового трейдингу Gunvor Group змінює назву на Centalion Group Ltd. і планує перенести свою корпоративну штаб-квартиру до Сінгапуру після викупу компанії менеджментом у 2025 році.

Про це пише Bloomberg.

Компанія оголосила, що зміна назви вже набула чинності. Окрім Сінгапуру, основні торговельні офіси Centalion залишаться в Женеві та Х'юстоні, де працює голова правління та генеральний директор компанії).

Зараз корпоративна штаб-квартира компанії розташована на Кіпрі. Для перенесення штаб-квартири Centalion перенесе свою юридичну особу до іншої юрисдикції, а не створюватиме нову.

Цей крок частково є символічним відмежуванням від попередніх власників. Компанію Gunvor було засновано у 2000 році російським бізнесменом Геннадієм Тимченком і шведським трейдером Торбйорном Торнквістом. Назву вона отримала на честь матері Торнквіста.

Компанія неодноразово потрапляла до скандалів через зв'язки з Росією.

Вперше це сталося, коли Тимченко продав свою частку напередодні запровадження санкцій США, а вдруге – у 2025 році, коли Торнквіст домовився про купівлю міжнародних активів російського енергетичного гіганта "Лукойл".

Це викликало різку критику з боку Міністерства фінансів США, яке назвало компанію "маріонеткою Кремля" та стало поштовхом до викупу компанії менеджментом, у результаті якого новим генеральним директором став американець Гері Педерсен.

Нагадаємо:

1 грудня 2025 року стало відомо, що співзасновник та мажоритарний власник Gunvor Торбйорн Торнквіст продає всю свою частку менеджменту компанії.

Як писала ЕП, Торнквіст зберігає зв'язки з РФ. Він одружений на росіянці, а його родині належить будинок у підмосковній Рубльовці. Серед його сусідів – генерал, колишній командувач Об'єднаним угрупованням російських військ в Україні Сергєй Суровікін, а також топменеджери нафтових компаній Анатолій Нуряєв ("Сургутнефтегаз") і Вячеслав Міхалєнко ("Газпром").

Згідно з даними витоку про перетин кордону РФ, Торнквіст постійно переміщається між Росією та Європою і після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.