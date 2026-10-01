Російським держЗМІ заборонили "самодіяльність" у висвітлені ухвалення бюджету

Російські державні та лояльні до влади інтернет-ЗМІ отримали рекомендації щодо того, як писати про проєкт бюджету Росії на 2027-2029 роки.

Про це повідомляє Російське медіа Meduza із посиланням на рекомендації для держЗМІ РФ.

У методичних рекомендаціях, з якими ознайомилася Meduza, рекомендується розповідати читачам, що під час складання бюджету пріоритетом влади залишалися "люди", перед якими "держава виконає та збільшить усі соціальні зобов'язання".

"Безумовне виконання" цих зобов'язань названо "головною особливістю" проєкту бюджету.

Крім того, Адміністрація Президента склала для пропагандистів список експертів, які можуть коментувати ухвалений проєкт бюджету, у якому видатки на оборону та силові структури сягнули 44%.

Нагадаємо:

30 вересня уряд РФ вніс проєкт бюджету на 2027-2029 роки до Державної Думи.

Російська влада очікує, що у 2026 році до бюджету країни надійде 471,4 мільярда рублів (5,6 мільярда доларів) у вигляді так званих добровільних внесків від бізнесу.