Японія допомогла "Київводоканалу" з очищенням води: яке обладнання передала

"Київводоканал" отримав від уряду Японії обладнання для очищення питної води та екстреного відновлення каналізації.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Зокрема, були передані портативні станції очищення питної води, автоцистерни, генератори, станція дезінфекції питної води.

Також отримано обладнання для Бортницької станції аерації: механічні решітки тонкого очищення, системи аерації, мішалки для аеротенків, насосні агрегати для насосних станцій перекачування мулу.

За інформацією "Київводоканалу", напередодні, 4 лютого відбулася офіційна церемонія передання обладнання, яке за фактом уже встановлено та працює.

"Все передане в межах допомоги обладнання вже встановлено, працює та експлуатується, значно підвищуючи надійність роботи об'єктів водопостачання та очисних споруд столиці", – повідомили у "Київводоканалі".

Нагадаємо:

Програма розвитку ООН (ПРООН) в Україні та уряд Японії передали Харкову й Одесі важливе енергетичне обладнання, яке допоможе забезпечити потреби об'єктів критичної інфраструктури цих міст в умовах російських атак на українську енергетику.