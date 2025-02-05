Япония помогла "Киевводоканалу" с очисткой воды: какое оборудование передала

"Киевводоканал" получил от правительства Японии оборудование для очистки питьевой воды и экстренного восстановления канализации.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

В частности, были переданы портативные станции очистки питьевой воды, автоцистерны, генераторы, станция дезинфекции питьевой воды.

Также получено оборудование для Бортнической станции аэрации: механические решетки тонкой очистки, системы аэрации, мешалки для аэротенков, насосные агрегаты для насосных станций перекачки ила.

По информации "Киевводоканала", накануне, 4 февраля состоялась официальная церемония передачи оборудования, которое по факту уже установлено и работает.

"Все переданное в рамках помощи оборудование уже установлено, работает и эксплуатируется, значительно повышая надежность работы объектов водоснабжения и очистных сооружений столицы", - сообщили в "Киевводоканале".

Напомним:

Программа развития ООН (ПРООН) в Украине и правительство Японии передали Харькову и Одессе важное энергетическое оборудование, которое поможет обеспечить потребности объектов критической инфраструктуры этих городов в условиях российских атак на украинскую энергетику.