У Польщі порахували, який відсоток іноземних працівників становлять українці

Українці становлять 67% від загальної кількості усіх іноземців, зайнятих у польській економіці, що близько 5% усіх зайнятих у Польщі.

Про це повідомили в Аналітичному центрі міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal з посиланням на дані управління соціального страхування Польщі (ZUS).

За даними ZUS, лише за листопад 2025 року кількість застрахованих осіб з українським громадянством збільшилася в країні майже на 7,9 тис. і сягнула 862 060 осіб. Тоді як загальна кількість іноземців, застрахованих у системі ZUS, досягла 1,295 млн осіб, що приблизно на 9,5 тис. більше, ніж місяцем раніше. У загальній кількості зайнятих у Польщі це становить близько 7%.

"Таким чином, саме українці забезпечили основну частину місячного приросту іноземної зайнятості у Польщі та продовжили формувати основу міграційного ринку праці країни", — зазначають у Gremi Personal.

Аналітики також підкреслюють, що українські мігранти вирізняються не лише чисельністю, а й рівнем економічної активності.

"На сьогодні близько 80% українців, які проживають у Польщі, є економічно активними, тобто мають роботу, сплачують податки та соціальні внески. Це суттєво більше, ніж у Німеччині (близько 25%) чи Чехії (48%)", — повідомляють в аналітичному центрі.

За даними Gremi Personal, більшість українських працівників традиційно зайняті у логістиці, сфері послуг, переробній промисловості, будівництві та транспорті — секторах, де дефіцит кадрів є постійним.

"Українці закривають, в першу чергу, ті сегменти ринку праці, які не приваблюють місцевих працівників. Попит на роботу в таких галузях, як HоRеCа, рітейл, логістика, переробна промисловість, залишається стабільно високим, тоді як зацікавленість поляків у некваліфікованих посадах — низькою", — підкреслюють у Gremi Personal.

Водночас аналітики зазначають, що українці все частіше не погоджуються на некваліфіковані посади та обирають роботодавців, які пропонують соціальні гарантії та можливості професійного розвитку, а не лише короткострокову зайнятість.

Нагадаємо:

У 2025 році у Польщі мали роботу 92% довоєнних іммігрантів з України, серед тих, хто переїхав до країни після початку повномасштабного вторгнення, таких вже 78%.