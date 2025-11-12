Останній великий американський банк остаточно пішов з російського ринку

Американський Сitibank — один з найбільших західних банків на російському ринку, що входив до топ-20 в РФ за розміром активів, — остаточно йде з Росії.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Російську "дочку" Citi (Сітібанк) продадуть "Ренесанс Капіталу" — фінансовій групі, якою до 2024 року володів мільярдер Михайло Прохоров, у минулому кандидат у президенти, який набрав 8% голосів на виборах 2012 року.

Розпорядження, що дозволяє Citi продати російський банк "Ренесансу", в середу підписав правитель Кремля Володимир Путін. Сума угоди в документі не розкривається.

Працюючи в РФ з початку 1990-х, Citi прийняв рішення позбутися російського бізнесу ще до початку великої війни Росії проти України — у 2021 році. А після вторгнення в Україну почав згортати операції: за 2022-25 роки обсяг виданих банком кредитів скоротився на 98%, а обсяг вкладів фізичних осіб і коштів на корпоративних рахунках зменшився в 90-150 разів.

Нагадаємо:

Після початку великої війни більшість західних банків оголосили про плани позбутися російського бізнесу. Продати "дочки", втім, вдалося небагатьом: французькій групі Societe Generale, нідерландському ING і американському Goldman Sachs.

Raiffeisen Bank International зазнав невдачі у черговій спробі продати частку у своєму російському бізнесі.