Росія втратила близько $450 мільярдів доходів від енергоресурсів через санкції

Росія втратила близько 450 млрд дол. доходів від свого енергетичного сектору внаслідок міжнародних санкцій.

Про це сказав старший військовий радник постійного представництва Великої Британії при ОБСЄ підполковник Джобі Ріммер, пише "Укрінформ".

Він наголосив, що Росія через має дедалі серйозніші економічні наслідки для її населення, тому що продовжує ескалацію конфлікту.

"Базова облікова ставка в Росії зросла до 21%, що свідчить про глибоку фінансову нестабільність. 40% бюджету РФ у 2025 році спрямовано на оборону, вперше з часів СРСР оборонні витрати перевищили соціальні. Дві третини ліквідних активів Фонду національного добробуту вже витрачено. Через міжнародні санкції Росія втратила орієнтовно 450 млрд дол. США доходів від енергетичного сектору", – заявив Ріммер.

На його думку, така політика свідчить про те, що Кремль свідомо ставить війну вище за добробут власного народу.

Нагадаємо:

Влада Росії готується до різкого підвищення цін на газ для промисловості, аби покрити втрати "Газпрому", який втратив основну частину експорту після повномасштабного вторгнення в Україну.