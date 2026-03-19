Найбільші регіональні авторинки в Україні: яка модель була найпопулярнішою у лютому
Кросовер TOYOTA RAV-4
Найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні у лютому були: місто Київ, Київська, Львівська, Дніпропетровська, та Одеська області.
Про це повідомляє Укравтопром.
Ці регіональні ринки забезпечили 61% лютневих продажів нових легковиків.
- За місяць у столиці придбали – 1429 нових авто.
- На Київщині – 454 од.
- У Львівській обл. – 265 од.
- У Дніпропетровській обл. – 258 од.
- В Одеській обл. – 241 од.
Найпопулярнішою автівкою місяця на цих ринках, крім Одеської області, був кросовер TOYOTA RAV-4.
В Одеській обл. частіше купували RENAULT Duster.
Нагадаємо:
У лютому 2026 року український автопарк поповнили 1074 авто на електротязі (BEV), найкращий показник з реєстрацій цих автівок продемонстрували у Львівській області.