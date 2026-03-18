Електрокари в Україні: в яких регіонах найчастіше їх купували та які моделі обирали у лютому
У лютому 2026 року український автопарк поповнили 1074 авто на електротязі (BEV), найкращий показник з реєстрацій цих автівок продемонстрували у Львівській області.
Про це повідомив Укравтопром.
Найбільші показники з реєстрацій:
- Львівська область – 153 од. (93% вживані);
- Волинська обл. – 97 од. (99% вживані);
- місто Київ – 93 од. (74% вживані);
- Київська обл. – 89 од. (83% вживані);
- Рівненська обл. – 75 од. (93% вживані).
Щодо нових авто, лідерські позиції на цих ринках зайняли:
- на Львівщині перше місце розділили між собою - BYD Sea Lion 06, ZEEKR 001 та HONDA eNP2;
- на Волині – SKODA Enyaq;
- у Києві – BYD Leopard 3 та HONDA eNP2;
- на Київщині – VW ID.UNYX та ZEEKR 001;
- на Рівненщині – BYD Yuan Up.
Бестселери в сегменті ввезених з-за кордону вживаних електромобілів:
- TESLA Model 3 – у Львівській та Київській обл.;
- TESLA Model Y – у м.Києві;
- NISSAN Leaf – на Волині та Рівненщині.
Нагадаємо:
У січні найбільші показники з реєстрацій авто на електротязі (BEV) продемонстрував Київ – 393 од. (44% вживані).