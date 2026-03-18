Електрокари в Україні: в яких регіонах найчастіше їх купували та які моделі обирали у лютому

Віктор Волокіта — 18 березня, 09:15
Getty Images

У лютому 2026 року український автопарк поповнили 1074 авто на електротязі (BEV), найкращий показник з реєстрацій цих автівок продемонстрували у Львівській області.

Про це повідомив Укравтопром.

Найбільші показники з реєстрацій:

  1. Львівська область – 153 од. (93% вживані);
  2. Волинська обл. – 97 од. (99% вживані);
  3. місто Київ – 93 од. (74% вживані);
  4. Київська обл. – 89 од. (83% вживані);
  5. Рівненська обл. – 75 од. (93% вживані).

Щодо нових авто, лідерські позиції на цих ринках зайняли:

  • на Львівщині перше місце розділили між собою - BYD Sea Lion 06, ZEEKR 001 та HONDA eNP2;
  • на Волині – SKODA Enyaq;
  • у Києві – BYD Leopard 3 та HONDA eNP2;
  • на Київщині – VW ID.UNYX та ZEEKR 001;
  • на Рівненщині – BYD Yuan Up.

Бестселери в сегменті ввезених з-за кордону вживаних електромобілів:

  • TESLA Model 3 – у Львівській та Київській обл.;
  • TESLA Model Y – у м.Києві;
  • NISSAN Leaf – на Волині та Рівненщині.

Нагадаємо:

У січні найбільші показники з реєстрацій авто на електротязі (BEV) продемонстрував Київ – 393 од. (44% вживані).

