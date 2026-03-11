В Україні зріс попит на гібридні авто: популярні моделі лютого

В Україні зріс попит на гібридні авто

Автопарк України у лютому 2026 року поповнили понад 2,5 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV), що на 21% більше, ніж торік.

Про це повідомляє Укравтопром.

Частка нових авто в цій кількості становила 53% проти 63% у лютому минулого року.

В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається TOYOTA RAV-4 (368 од.)

Другий результат у NISSAN X-Trail (67 од.)

Третій за популярністю - NISSAN Qashqai (60 од.)

Серед імпортованих гібридів з пробігом першість у FORD Escape (64 од.)

Також у лідерській трійці: TOYOTA Prius (62 од.) та KIA Niro (60 од.).

Нагадаємо:

У лютому український автопарк поповнили 1074 од. автомобілів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно лютого минулого року попит на них впав на 76%, а у порівнянні з січнем 2026 р. – на 63%.