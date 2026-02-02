В Євросоюзі назвали найбільші автомобільні ринки у 2025 році

В країнах Євросоюзу було реалізовано понад 10,8 млн нових легкових авто за підсумками 2025 року.

Про це повідомляє Укравтопром.

В топ-5 найбільших ринків Євросоюзу увійшли:

Німеччина – 2857591 авто (+1,4%); Франція – 1632152 од. (-5%); Італія – 1524843 од. (-2,1%); Іспанія – 1148650 од. (+12,9%); Польща – 597435 од. (+8,3%).

Найменшими ринками ЄС були:

Литва – 41974 (+39,3%);

Латвія – 22506 (+31,4%);

Кіпр – 14634 (-2,8%);

Естонія – 13055 (-48,6%);

Мальта – 6468 авто (-15,6%).

Нагадаємо:

У Китаї у 2025 році продажі нових автомобілів, включаючи експорт, зросли на 9,4% до рекордних 34,4 млн автівок.