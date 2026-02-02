Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

В Євросоюзі назвали найбільші автомобільні ринки у 2025 році

Віктор Волокіта — 2 лютого, 09:00
В Євросоюзі назвали найбільші автомобільні ринки у 2025 році
Getty Images

В країнах Євросоюзу було реалізовано понад 10,8 млн нових легкових авто за підсумками 2025 року.

Про це повідомляє Укравтопром.

В топ-5 найбільших ринків Євросоюзу увійшли:

  1. Німеччина – 2857591 авто (+1,4%);
  2. Франція – 1632152 од. (-5%);
  3. Італія – 1524843 од. (-2,1%);
  4. Іспанія – 1148650 од. (+12,9%);
  5. Польща – 597435 од. (+8,3%).

Найменшими ринками ЄС були:

  • Литва – 41974 (+39,3%);
  • Латвія – 22506 (+31,4%);
  • Кіпр – 14634 (-2,8%);
  • Естонія – 13055 (-48,6%);
  • Мальта – 6468 авто (-15,6%).

Нагадаємо:

У Китаї у 2025 році продажі нових автомобілів, включаючи експорт, зросли на 9,4% до рекордних 34,4 млн автівок.

ЄС автомобілі

автомобілі

В Євросоюзі назвали найбільші автомобільні ринки у 2025 році
Мінекономіки назвало автомобілі, які підпадають під "податок на розкіш" цьогоріч
Імпорт вживаних авто віком до 5 років: які моделі найпопулярніші в Україні

Останні новини