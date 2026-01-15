У Китаї продажі нових авто встановили новий рекорд

У Китаї у 2025 році продажі нових автомобілів, включаючи експорт, зросли на 9,4% до рекордних 34,4 млн автівок.

Про це повідомляє "Укравтопром" з посиланням на дані Китайської асоціації автовиробників (CAAM)

Продажі авто на новій енергії (NEV) зросли на 28,2% до 16,49 млн од, збільшивши свою частку до майже половини всіх продажів.

Водночас продажі чисто електричних автомобілів (BEV) зросли майже на 38%.

Внутрішні продажі додали 6,7%, а експорт збільшився на 21% до 7,09 млн од.

Китайські бренди зміцнили свої позиції на внутрішньому ринку, збільшивши свою частку майже до 70%, тоді як німецькі та японські марки втратили позиції на тлі уповільнення електрифікації.

Нагадаємо:

У листопаді 2025 року українці придбали 3908 од. легкових авто, ввезених із Китаю. Це в 4,8 раза більше, порівняно з листопадом 2024 року.