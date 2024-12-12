Опублікували світовий рейтинг найпопулярніших авто: хто серед лідерів

За підсумками 9 місяців 2024 року Toyota Corolla стала лідером світового ринку нових авто. Її продажі перевищили 900 тис. одиниць. Другу та третю сходинку зайняли Tesla Model Y та Toyota RAV4.

Про це повідомила Асоціація українських автомобілевиробників "Укравтопром" з посиланням на дослідження Focus2move.

Продажі Toyota Corolla дещо знизились порівняно з минулим роком, але за підсумками 9 місяців цього року вона посіла першу сходинку у світовому рейтингу, йдеться у дослідженні.

Авто, які купували найбільше у 2024 році:

Toyota Corolla – 901 991 одиниця (-1,9%); Tesla Model Y – 865 868 одиниць (-6,5%); Toyota RAV4 – 836 258 одиниць (+13,7%); Ford F-Series – 733 754 одиниці (-1,3%); Honda CR-V – 601 374 одиниці (+5,9%); Chevrolet Silverado – 525 193 одиниці (-0,5%); Hyundai Tucson – 497 606 одиниць (-2,4%); Toyota Camry – 474 973 одиниці (-8,9%); Kia Sportage – 448 693 одиниці (+4,9%); BYD Song – 442 275 одиниць (+42,2%).

"Попри те, що традиційні дизельні та бензинові моделі важко посунути з лідерів рейтингу топ-100, нові моделі електромобілів набирають обертів у світовій таблиці лідерів, а автомобільна промисловість усе більше й більше рухається до електрифікації", – зазначають у дослідженні.

Нагадаємо:

У листопаді в Україні різко впали продажі нових автомобілів. Українці купили та зареєстрували 5200 нових легкових автомобілів у листопаді, що на 10% менше, ніж у жовтні, та на 3% менше за показник листопада 2023 року.