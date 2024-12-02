В Україні різко впали продажі нових автомобілів

Українці купили та зареєстрували 5200 нових легкових автомобілів у листопаді, що на 10% менше, ніж у жовтні, та на 3% менше за показник листопада 2023 року.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Загалом, з початку 2024 року, в Україні було зареєстровано 64 тис нових легкових авто, що на 17% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

За минулий місяць Toyota повернула лідерство за кількістю проданих автомобілів (868 авто), яким вона поступилася Renault у жовтні.

Renault, відповідно, опустилася на друге місце за продажами – 533 авто.

До п'яяірки марок у листопаді також увійшли Skoda – 514 авто, Volkswagen – 447 авто, BMW – 305 авто.

Бестселером місяця на українському ринку нових легкових автомобілів став кросовер Renault Duster – 511 авто.

Нагадаємо:

На придбання нових легкових авто українці витратили 11,1 млрд грн. Це на 12% більше, ніж торік та на 3% більше у порівнянні з попереднім місяцем.