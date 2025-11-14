Ціни на нафту відреагували на атаку дронів на російський порт Новоросійськ

Ціни на нафту зросли приблизно на 2% 14 листопада через побоювання щодо постачання після того, як дрони поцілили в нафтосховище в російському порту Новоросійськ.

Про це пише агентство Reuters.

"Атаки українських дронів на порт Новоросійськ викликали нові побоювання щодо перебоїв у постачанні нафти, оскільки цей порт є другим за величиною центром експорту нафти в Росії і це сталося після іншої великої атаки на Туапсе лише два тижні тому", - сказала старший аналітик нафтового ринку Sparta Commodities Джун Го.

Зростання відбулося після того, як у середу ціни на нафту Brent і WTI впали приблизно на 3% після звіту ОПЕК, в якому йдеться, що у 2026 році світові поставки нафти відповідатимуть попиту, що є подальшим відхиленням від попередніх прогнозів дефіциту поставок.

За цей тиждень Brent подорожчав на 0,94%, а WTI — на 0,28%.

Інвестори також стежать за впливом західних санкцій на постачання російської нафти та торговельні потоки.

За даними JPMorgan, близько 1,4 мільйона барелів російської нафти на день, або майже третина потенціалу морського експорту країни, було додано до запасів, що зберігаються на танкерах, оскільки розвантаження сповільнюється через санкції США проти "Роснєфті" і "Лукойлу".

Також зазначається, що після 21 листопада, коли закінчується термін отримання нафти, яка постачається санкціонованими компаніями, розвантаження вантажів може значно ускладнитись.

Нагадаємо:

БпЛА завдали удару по портовій та нафтовій інфраструктурі у російському Новоросійську: пошкодили нафтобазу, контейнерний термінал, берегові споруди й одне судно.