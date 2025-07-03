У РФ хочуть націоналізувати одну з найбільших компаній із видобутку золота

Генпрокуратура Росії звернулася до Челябінського суду з позовом про передання в дохід держави низки активів, які пов'язують з основним власником компанії "Южуралзолото" Константином Струковим.

Про це повідомило російське агентство "Интерфакс" із посиланням на власне джерело.

Прокуратура просить націоналізувати 100% у статутному капіталі ТОВ "Управляющая компания ЮГК", що належать самому Струкову, а також усі акції ПАТ "Южуралзолото Группа Компаний", які належать Струкову та Єкатерині Кузнєцовій.

У межах цього позову прокуратура РФ також просить передати державі 100% у статутному капіталі ТОВ "Бізнес-Актив", що належать Євгенії Кузнєцовій, 100% у статутному капіталі ТОВ "Хоум" і ТОВ "Уралвент", що належать Наталії Зарубіній.

Крім того, наглядове відомство наполягає на націоналізації 80% у статутному капіталі ТОВ "Арбат-Сіті", по 67% у статутних капіталах ТОВ "Агрокомплекс "Екомодуль", ТОВ "Сади Передгір'я", а також по 1% у статутному капіталі ТОВ "Навантажувально-транспортне управління"і ТОВ "Коркінський екскаваторо-вагоноремонтний завод".

Частки у цих компаніях належать особам, які, за даними російської прокуратури, виступають номінальними утримувачами активів Струкова.

В обґрунтуванні позову також зазначається, що Струков, перебуваючи понад 24 роки у представницьких органах влади, набув значного впливу на адміністративні структури регіону та фактично керує законодавчим органом.

"Южуралзолото" - одна з найбільших золотодобувних компаній Росії. Веде видобуток у рамках двох хабів - Уральського (Челябінська область) і Сибірського (Красноярський край, Хакасія). Струков є контролюючим акціонером із часткою близько 68%.

Нагадаємо:

Лідер Кремля Владімір Путін підписав указ, який дозволяє передавати під зовнішнє управління компанії, що не виконали державні замовлення під час дії воєнного стану.