Золото за вересень подешевшало на 6,6%

У середу золото втратило раніше здобуті позиції та знизилося в ціні, рухаючись до місячного зниження, оскільки зростання цін на енергоносії перекрило позитивний ефект від даних про інфляцію в США, які виявилися нижчими за очікування.

Про це повідомляє Reuters.

30 вересня ціна спотового золота знизилася на 0,7% до 4 152,86 доларів за унцію. Ціни короткочасно зросли після того, як дані щодо інфляції в США виявилися нижчими, ніж очікувалося. У вересні золото подешевшало на 6,6%.

Ф'ючерси на золото в США закрилися з підвищенням на 0,2% — на рівні 4 186,70 доларів.

"На тлі зростання цін на енергоносії облігації втратили прибутки, що знову поставило метали під тиск;

це невдалий день для золота, навіть попри те, що ймовірність підвищення ставки в жовтні суттєво знизилася після оприлюднення даних про базовий індекс PCE, які виявилися нижчими за очікування", — зазначив незалежний трейдер металів Тай Вонг.

Спотова ціна срібла впала на 2,1% до 60,18 дол., платина подешевшала на 0,4% до 1 699,40 дол., а паладій знизився на 1,5% до 1 204,53 дол. Усі три метали готувалися до місячного зниження. Золото, срібло та платина наближаються до квартального зростання.

Нагадаємо:

Уряд Венесуели та опозиція близькі до укладення угоди про переведення золотих резервів центрального банку на суму близько 4 млрд доларів з Банку Англії до Федерального резервного банку Нью-Йорка.