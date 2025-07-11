Власти РФ "отжали" у миллиардера Струкова одну из крупнейших золотодобывающих компаний России

Челябинский суд России решил изъять в доход государства контрольный пакет золотодобывающей компании "Южуралзолото", принадлежащей миллиардеру Константину Струкову, удовлетворив иск Генпрокуратуры.

Об этом сообщил адвокат Дмитрий Мальбин, представляющий в суде компанию, передает The Moscow Times.

Струкову, который также является вице-спикером парламента Челябинской области, принадлежит 67,8% акций золотодобывающего "Южуралзолота", еще 22% владеет управляющая компания Газпромбанка, которая купила этот пакет в конце 2024 года, 10,2% - в свободном обращении.

Речь идет о конфискации активов Струкова на 200 миллиардов рублей. Суд считает, что бизнесмен получил контроль над компанией благодаря своей должности и положению в органах госвласти.

Дело стало очередным в растущем с 2022 года списке изъятий частных активов государством и первым такого рода за последние несколько лет в золотодобывающей отрасли страны.

Российские правоохранительные органы в течение последних лет изъяли в пользу государства активы на сумму 3,9 триллиона рублей (примерно $50 миллиардов).

Конфискация "Южуралзолота", которая входит в десятку крупнейших золотодобывающих компаний России, пополнит этот список еще примерно на $1 миллиард.

Напомним:

В начале июля сообщалось, что Генпрокуратура России обратилась в Челябинский суд с иском о передаче в доход государства ряда активов, которые связывают с основным владельцем компании "Южуралзолото" Константином Струковым.