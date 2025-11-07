Україна продовжила "транспортний безвіз" з Норвегією

Міністерство розвитку громад та територій України та Міністерство транспорту Норвегії домовились про продовження лібералізації вантажних перевезень до березня 2027 року.

Про це йдеться в повідомленні Мінрозвитку.

Лібералізація вантажних перевезень, тобто "транспортний безвіз", щонайменше діятиме до 31 березня 2027 року.

"Продовження транспортного безвізу з Норвегією – це ще один приклад послідовної інтеграції України до європейського транспортного простору", – наголосив Олексій Кулеба, віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій.

Можливість виконувати вантажні перевезення без спеціальних дозволів поширюється на вантажівки стандарту Євро-5 та вище для двосторонніх та транзитних перевезень. Відповідні умови діяли і раніше.

Скористатись умова лібералізації перевезень у водія на борту вантажівки має бути сертифікат, що підтверджує клас екологічності його транспортного засобу.

