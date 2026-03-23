ДТЕК та інші: хто отримає гроші від Норвегії на енергетику та постачання ліків в Україні

Норвегія виділить гроші компаніям, які інвестують в Україну

Уряд Норвегії виділить 93 млн норвезьких крон (понад 8,4 млн євро) на підтримку норвезьких та українських компаній, які будуть реалізовувати проєкти у сфері відновлювальної енергетики та постачання ліків.

Про це йдеться у пресрелізі уряду Норвегії, передає Укрінформ.

"Програма підтримки бізнесу від Norad допомагає знизити ризики для компаній та розширити інвестиційні можливості в країні, що постраждала від війни", – наголосив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

Компанії отримають кошти у рамках програми підтримки бізнесу Nansen Support Programme. Деякі угоди укладатимуться на рік, інші – на кілька років.

Зокрема, ДТЕК (Україна) отримає 5,5 млн норвезьких крон (понад 498 тис. євро) на два роки для реалізації проєкту вітроенергетики з прогнозованою потужністю 650 МВт із запланованим завершенням будівництва вітропарку у 2028 році.

Farmasoft (Україна) отримає 6,5 млн норвезьких крон (близько 589 тис. євро) на створення більш оперативного ланцюга постачання фармацевтичної продукції, зокрема будівництво нового складу, що відповідатиме стандартам ЄС та вимогам галузі.

Malthe Winje (Норвегія) буде виділено 24 млн норвезьких крон (2,1 млн євро) на модернізацію та відновлення шести непрацюючих малих гідроелектростанцій упродовж двох років.

Fenix Repower AS (Норвегія) отримає 57 млн норвезьких крон (5,1 млн євро) на зведення вітрової електростанції, яка щороку вироблятиме 0,52 ТВт-год відновлюваної енергії та підтримуватиме "зелений" перехід України відповідно до енергетичних стандартів ЄС. Термін угоди для Fenix Repower AS становить 2 роки.

Нагадаємо:

У січні повідомлялося, що уряд Норвегії ухвалив рішення надати Україні екстрений пакет фінансової підтримки в обсязі 340 мільйонів євро.