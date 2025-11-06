Ефект відчутний: у Зеленського оцінили збитки "Роснєфті" і "Лукойлу" через західні санкції

Нові санкції США, Великої Британії та ЄС проти російських нафтових компаній "Роснєфть" і "Лукойл" можуть позбавити Кремль до 5,5 млрд доларів щомісячних доходів.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив уповноважений президента Володимира Зеленського з питань санкційної політики Владислав Власюк.

"Санкції проти "Роснєфті" та "Лукойлу" спочатку ввела Велика Британія, за тиждень до американців. Потім американці застосували обмеження щодо цих компаній та 32 дочірніх компаній, адже йдеться про вертикально інтегровані структури. Це дає "замах" на 60–70% експорту російської нафти до Індії та Китаю.

Якщо санкцій буде дотримано хоча б на 80%, в доларовому еквіваленті це становитиме десь 5,5 млрд щомісячних втрат для російського бюджету", - сказав Власюк.

За його словами, попри те, що американські санкції набудуть чинності лише 20 листопада, ефект від них уже відчутний.

"Контракти щодо придбання нафти підписуються наперед. З минулого тижня ми бачили просідання контрактування майбутнього постачання нафти на майже 20%. І вже зараз є новини, що покупці з Китаю різко втратили інтерес до російської нафти. Тож ефект уже є", — пояснив він.

Уповноважений президента зазначив, що будь-які спроби Росії створити обхідні схеми не спрацюють, адже Захід діє узгоджено.

"Перенаправити експорт через іншу юрособу — це з величезною долею ймовірності означає підвести під санкції й цю компанію. Адже, якщо вже на санкції проти "Роснєфті" з "Лукойлом" пішли і американці, і європейці, і британці, то питання занесення в чорні списки будь-якого іншого експортера, в принципі, вирішити буде нескладно", — наголосив він.

Власюк також зауважив, що навіть Китай не зможе повністю ігнорувати ці обмеження.

"Питання нафтового постачання, експорту нафти, добування, страхування перевезень в сучасних умовах не можуть зводитись виключно до стосунків Росії та Китаю. У світі нафтоторгівлі так не може бути. Тут немає місця ізоляціонізму. Думаю, що ефект має бути достатнім", — сказав він.

Нагадаємо:

Російський нафтовий гігант "Лукойл", який разом з "Роснєфтю" у жовтні потрапив під санкції США та Британії, відчуває проблеми з роботою своїх закордонних структур в Іраку, Фінляндії та Швейцарії.