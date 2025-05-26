У Росії впав попит на товари першої потреби: ціни суттєво зросли

У Російській Федерації фіксують значне падіння споживчого попиту на внутрішньому на зовнішніх ринках.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

Зазначається, що у січні — травні 2025 року попит на російську продукцію впав як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

Серед причин – жорстка монетарна політика, інфляція (10,34% у березні, 10,23% у квітні) і зростання заощаджувальної поведінки населення через економічну кризу в країні.

За даними СЗРУ, у першому кварталі споживча активність знизилася до 3,2% р/р (проти 5,2% у IV кварталі 2024 року), особливо в секторі непродовольчих товарів.

Ціни на продовольчі товари зросли на 12,4% порівняно з попереднім роком. Цей показник на 50% вищий, ніж у березні 2024 року, коли інфляція становила 8,1%. Це призвело до стагнації попиту на продукти, які раніше мали стабільний попит.

Зовнішній попит скоротився через західні санкції та геополітичну нестабільність: зовнішня торгівля – 158 млрд дол. (-4,2 %), експорт – 94,9 млрд дол. (-6,8 %), імпорт – майже без змін.

Індекс промислового оптимізму впав до -6. Лише 45% підприємств оцінюють продажі як нормальні, а запаси вважаються надлишковими.

Нагадаємо:

Овочі в Росії подорожчали, тому що її власні запаси закінчуються і поки що доводиться покладатися тільки на закупівлі за кордоном.