У Росії впали продажі китайських автівок

Китайські автовиробники після різкої експансії почали здавати позиції на російському ринку. За підсумками січня-жовтня 2025 року в країні було продано 570 тис. нових легковиків брендів з КНР, що на 27% менше в порівнянні з тим же періодом 2024 року.

Про це пише The Moscow Times.

При цьому в цілому ринок нових машин за перші десять місяців скоротився на 19,9%. В результаті ринкова частка китайського автопрому в Росії зменшилася до 54%.

Машини з Китаю почали активно продаватися в Росії у 2020 році.

Згідно з даними російського "Автостату", тоді на них припало 3,8% ринку.

У 2021 році частка зросла до 7%, але справжній бум стався після того, як російська армія повномасштабно вторглася в Україну і з Росії пішли всі міжнародні виробники.

У 2022 році частка китайських автомобілів у загальних продажах зросла майже до 20%, а у 2023 році машини з КНР захопили вже половину ринку.

У деякі місяці 2024 року на китайські авто припадало до 70% продажів. Таким чином, зменшення частки "китайців" на російському ринку цього року відбулося вперше за останні п'ять років.

Нагадаємо:

Криза на російському авторинку вдарила по автомобільних салонах: з початку року по 1 вересня кількість точок продажів і шоурумів в цілому по країні скоротилася на 9% — до 7284.