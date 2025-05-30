Санкції заморозили трасти росіян у Ліхтенштейні: держава на порозі кризи

Американські санкції залишили без керівників сотні пов'язаних із росіянами трастів у князівстві Ліхтенштейн, яку багаті люди різних країн використовують як податковий офшор.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

На трасти записані яхти, нерухомість та інші активи, до яких росіяни в результаті втратили доступ.

За словами двох осіб, безпосередньо знайомих із ситуацією, у Ліхтенштейні зареєстровано кілька сотень трастів, пов'язаних із росіянами.

Після початку війни в Україні США запровадили санкції проти кількох людей та їхніх трастів у Ліхтенштейні, включно з Геннадієм Тимченком, давнім другом Путіна та власником Volga Group (об'єднує активи мільярдера в енергетиці, транспорті, фінансах тощо) та Володимиром Потаніним, президентом холдингу "Інтеррос" (володіє пакетами акцій "Норнікеля", Росбанку та ін.).

Побоюючись через це потрапити під американські санкції, багато директорів трастів залишили управління сотнями російських трастів. У результаті 475 трастів опинилися в підвішеному стані (там заморожені значні обсяги російських активів).

Зокрема, 350 трастів потребують нових менеджерів, 40 перебувають у процесі ліквідації, а у 85 випадках не вдалося знайти нових керівників або ліквідаторів.

Ця ситуація поставила Ліхтенштейн перед найбільшою кризою з 2008 року, коли витік даних про клієнтів банку LGT викрив масове ухилення від сплати податків клієнтами з-за кордону.

Уряд вже працює над вирішенням кризи, розглядаючи централізоване управління покинутими трастами та посилення нагляду за ними. Жодні активи, як запевняють в уряді, не будуть передані особам, які перебувають під санкціями.

Ліхтенштейн - невелика держава з населенням близько 40 000 людей, яка знаходиться між Швейцарією та Австрією. Фінансовий сектор, зокрема трастові фонди, є основою економіки Ліхтенштейну.

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