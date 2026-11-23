Російським будівельним компаніям не вистачає близько 400 тисяч робочих рук, а трудових мігрантів з ближнього зарубіжжя поменшало.

Про це пише російське видання "Известия".

Російським будівельним компаніям не вистачає близько 400 тисяч робочих рук, а в найближчі три роки дефіцит може зрости до 789 тисяч.

Це випливає з розрахунків російського Національного об'єднання будівельників (НОСТРОЙ). Великі девелопери оцінюють нестачу працівників у 20–30%.

Приблизно 80% незакритих вакансій припадає на електромонтерів, зварювальників, каменярів, бетонників, арматурників, монтажників і стропальників.

Середній вік будівельника становить 43–48 років, а молоді та трудових мігрантів з ближнього зарубіжжя стає менше. Будівельники також йдуть у промисловість і підприємства оборонно-промислового комплексу.

"Брак кадрів затягує будівництва і підвищує ціни: у першому півріччі 2026 року близько половини об'єктів здали з запізненням, введення житла впало на 18%, приватних будинків — майже на третину в порівнянні з аналогічним періодом 2025 року", – говориться у публікації.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що від початку повномасштабного вторгнення до України російська влада не може завершити понад 290 федеральних державних будівельних проєктів на загальну суму 9,5 трлн рублів (доріг, лікарень, підприємств тощо), і "заморожування" об'єктів є маркером серйозних проблем в економіці.