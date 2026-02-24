Нафта відреагувала на черговий раунд ядерних переговорів між США та Іраном

Ціни на нафту зросли 24 лютого, наблизившись до семимісячних максимумів, оскільки трейдери оцінюють ризики для поставок від будь-якої військової ескалації на тлі наближення чергового раунду ядерних переговорів між США та Іраном.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 48 центів, або 0,7%, до 71,97 долара за барель, тоді як ф'ючерси на американську нафту піднялися на 45 центів, або 0,7%, до 66,76 долара за барель.

Нафта Brent торгується на найвищому рівні з 31 липня, тоді як West Texas Intermediate (WTI) торгується на найвищому рівні з 1 серпня.

Нагадаємо:

Російська нафта Urals продається зі знижкою в 30,62 дол. на барель відносно Brent, що є найбільшим показником з 2023 року.