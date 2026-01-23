Ціни на нафту відреагували на нові погрози Трампа Ірану

Ціни на нафту зросли 23 січня після того, як президент США Дональд Трамп поновив погрози Ірану, який є головним виробником нафти на Близькому Сході, викликавши побоювання щодо військових дій, які можуть вплинути на постачання.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у березні подорожчали на 43 центи (0,7%) до 64,49 долара за барель.

Нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 42 центи (також 0,7%) до 59,78 долара за барель станом на 05:22 за Гринвічем (07:22 за Києвом).

Обидва контракти у четвер знизилися приблизно на 2%, але відновилися після того, як Трамп заявив журналістам на борту літака Air Force One, що США мають "армаду", яка прямує до Ірану, висловивши сподівання, що йому не доведеться її використовувати.

Зазначається, що Brent і WTI можуть продемонструвати тижневий приріст приблизно на 0,6% після того, як на початку тижня ціни піднялися на тлі погроз Трампа щодо вторгнення у Гренландію, що могло б дестабілізувати трансатлантичний альянс.

Але у четвер ціни на ці марки нафти впали, коли американський президент відмовився від будь-яких військових дій.

Ціни також знизилися, оскільки негативні дані уряду показали, що запаси в США, найбільшому споживачу нафти у світі, зросли минулого тижня на тлі уповільнення попиту на паливо.

