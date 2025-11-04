Ціни на нафту відреагували на рішення ОПЕК+ призупинити зростання видобутку

Ціни на нафту знизилися 4 листопада, оскільки інвестори сприйняли рішення ОПЕК+ призупинити зростання видобутку в першому кварталі 2026 року як сигнал про надлишок пропозиції на ринку.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на сиру нафту марки Brent знизилися на 15 центів (0,2%) до 64,74 долара за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 14 центів (також 0,2%) до 60,91 долара за барель.

У неділю Організація країн-експортерів нафти та їхні союзники (ОПЕК+) домовилися про невелике збільшення видобутку нафти у грудні та призупинення його зростання у першому кварталі наступного року.

ОПЕК+ підвищила цільові показники видобутку приблизно на 2,9 мільйона барелів на добу – або близько 2,7% світових поставок – з квітня, але уповільнила темпи з жовтня через прогнози щодо надлишку пропозиції.

"Ринок може розцінити це як першу ознаку визнання потенційної ситуації з надлишком пропозиції з боку країн ОПЕК+, які досі залишаються дуже оптимістичними щодо тенденцій попиту та здатності ринку поглинати додаткові барелі", – сказав Сувро Саркар, керівник групи енергетичного сектору DBS Bank.

Однак у понеділок керівники деяких найбільших європейських виробників енергії поставили під сумнів прогнози щодо надлишку поставок нафти наступного року, вказавши на зростання попиту та зменшення виробництва. Заступник міністра енергетики США Джеймс Денлі заявив, що не вважає, що у 2026 році спостерігатиметься надлишок нафти.

Рішення ОПЕК+ зберегти цільові показники видобутку незмінними було прийнято після того, як Росія лобіювала паузу, оскільки їй буде важко збільшити експорт через західні санкції, повідомили чотири джерела в ОПЕК+.

У жовтні США та Велика Британія запровадили санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній – "Роснефти" та "Лукойлу".

