Ціни на нафту відреагували на рішення ОПЕК+ утриматися від підвищення видобутку

Ціни на нафту піднялися після рішення ОПЕК+ утриматися від підвищення видобутку в першому кварталі наступного року, що послабило зростаючі побоювання профіциту.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на Brent зросли на 24 центи, або 0,37%, — до $65,01 за барель після +7 центів у п'ятницю. WTI піднялася на 21 цент, або 0,34%, — до $61,19 після +41 цента в попередню сесію.

ОПЕК+ у неділю погодила збільшення видобутку в грудні на 137 тис. б/д - так само, як у жовтні та листопаді. "Поза груднем, з огляду на сезонність, вісім країн також вирішили призупинити прирости у січні, лютому та березні 2026 року", — йдеться в заяві групи.

Очільник досліджень сировинних ринків ING Воррен Паттерсон зазначив, що рішення ОПЕК+ виглядає як визнання великого профіциту, який загрожує ринку, особливо на початку наступного року.

"Залишається чимало невизначеності щодо масштабу профіциту — це залежатиме від того, наскільки руйнівними будуть санкції США для потоків російської нафти", - додав він.

Голова стратегії з товарних ринків RBC Хеліма Крофт також наголосила, що Росія лишається ключовою "дикою картою" з огляду на санкції США проти "Роснафти" та "Лукойлу", а також на триваючі удари по енергетичній інфраструктурі країни у межах війни проти України.

"Є всі підстави для обережності з урахуванням невизначеності з пропозицією в I кварталі та очікуваної слабкості попиту", - сказала вона.