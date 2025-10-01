Ціни на нафту відреагували на припинення роботи уряду США та плани ОПЕК+

Ціни на нафту стабілізувалися 1 жовтня після двох днів зниження, оскільки інвестори зважували плани ОПЕК+ щодо збільшення видобутку наступного місяця й наслідки припинення роботи уряду США, що може вплинути на економічну активність і попит на паливо.

Про це пише Reuters.

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у грудні зросли на 28 центів — до $66,31 за барель. Ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) піднялася на 26 центів — до $62,63 за барель.

У понеділок котирування Brent і WTI знизилися більш ніж на 3%, що стало найрізкішим денним падінням із 1 серпня. У вівторок вони впали ще на 1,5%.

"Слабкість значною мірою зумовлена подіями з боку пропозиції, оскільки ОПЕК поступово відновлює виробництво, що посилює занепокоєння ринку щодо потенційного надлишку", — зазначає Сугандха Сачдева, засновник дослідницької фірми SS WealthStreet з Нью-Делі.

Організація країн-експортерів нафти та її союзники, відомі як ОПЕК+, можуть домовитися про збільшення видобутку нафти до 500 тис. барелів на добу (б/д) у листопаді, що втричі перевищує жовтневе зростання, оскільки Саудівська Аравія прагне повернути собі частку ринку.

Додатковий тиск на ціни спричинив галузевий звіт, який показав, що запаси сирої нафти у США скоротилися, тоді як запаси бензину й дистилятів зросли минулого тижня.

Запаси сирої нафти впали на 3,67 млн барелів за тиждень, що завершився 26 вересня. Водночас запаси бензину зросли на 1,3 млн барелів, а дистилятів — на 3 млн барелів порівняно з попереднім тижнем.

"Хоча запаси сирої нафти у США демонструють тенденцію до зниження, темпи їх скорочення сповільнилися, що пом’якшує оптимістичні настрої", — зазначив Сачдева.

Уряд США припинив значну частину своєї діяльності в середу.

Дані про діяльність заводів в Азії, найбільшому у світі регіоні-споживачі нафти, також посилили занепокоєння щодо попиту.

Нагадаємо:

Уряд США у середу значною мірою припинив свою роботу – тобто наступив так званий шатдаун – оскільки глибокі партійні розбіжності завадили Конгресу та Білому дому досягти домовленості про фінансування.

Це 15-й урядовий шатдаун з 1981 року. Він зупинить публікацію очікуваного звіту про зайнятість за вересень, сповільнить авіаперевезення, призупинить наукові дослідження, позбавить американських військових заробітної плати та відправить у вимушені відпустки 750 тисяч федеральних працівників, що щодня коштуватиме $400 мільйонів.