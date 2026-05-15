ОАЕ тягнуть нову нафтову трубу в обхід Ормузу

Об'єднані Арабські Емірати прискорять будівництво нового нафтопроводу, щоб до 2027 року подвоїти експортну потужність через Фуджейру, що суттєво розширить можливості країни обходити Ормузьку протоку.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Наслідний принц Абу-Дабі шейх Халед бін Мохамед бін Заїд доручив Abu Dhabi National Oil Company прискорити проєкт нафтопроводу West-East під час засідання виконавчого комітету. Нафтопровід уже будується й має почати роботу у 2027 році.

Наявний нафтопровід Abu Dhabi Crude Oil Pipeline, також відомий як Habshan-Fujairah, може транспортувати до 1,8 млн барелів на добу. Він став критично важливим для країни, яка прагне максимально наростити прямий експорт з узбережжя Оманської затоки.

ОАЕ та Саудівська Аравія — єдині виробники Перської затоки, які мають нафтопроводи для експорту нафти в обхід Ормузької протоки. Оман має довгу берегову лінію в Оманській затоці.

Вузький водний шлях між Іраном та Оманом був фактично закритий Іраном у відповідь на американсько-ізраїльську повітряну й морську кампанію, що почалася 28 лютого. Це перекрило близько п'ятої частини світових постачань нафти, які зазвичай ідуть до Азії та інших регіонів.

Кувейт, Ірак, Катар і Бахрейн майже повністю залежать від протоки для своїх відвантажень.

Ціни на енергоносії різко зросли через перебої з постачанням, змушуючи уряди нормувати пальне й посилюючи побоювання економічного спаду на тлі зростання інфляції.

