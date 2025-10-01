Вперше за 7 років в США наступив шатдаун: уряд призупинив роботу

Європейська правда

Уряд США у середу значною мірою припинив свою роботу – тобто наступив так званий шатдаун – оскільки глибокі партійні розбіжності завадили Конгресу та Білому дому досягти домовленості про фінансування.

Про це повідомило агентство Reuters.

Це 15-й урядовий шатдаун з 1981 року. Він зупинить публікацію очікуваного звіту про зайнятість за вересень, сповільнить авіаперевезення, призупинить наукові дослідження, позбавить американських військових заробітної плати та відправить у вимушені відпустки 750 тисяч федеральних працівників, що щодня коштуватиме $400 мільйонів.

Президент США Дональд Трамп попередив конгресменів-демократів, що шатдаун може прокласти шлях до "незворотних" кроків, включно зі скороченням ще більшої кількості робочих місць і програм.

Шатдаун розпочався через кілька годин після того, як Сенат відхилив законопроєкт про короткострокове фінансування, який дозволив би підтримувати роботу уряду до 21 листопада.

Демократи виступили проти документа через відмову республіканців включити продовження медичних пільг для мільйонів американців, термін дії яких спливає наприкінці року. Республіканці наполягають, що це питання слід розглядати окремо.

Предметом суперечок щодо фінансування є $1,7 трлн на роботу агентств, що становить приблизно чверть від загального бюджету уряду в $7 трлн.

Незалежні аналітики попереджають, що цього разу шатдаун може тривати довше, ніж попередні, пов’язані з бюджетом, оскільки Трамп і представники Білого дому погрожують покарати демократів скороченням урядових програм і федерального фонду заробітної плати.

Найдовший урядовий шатдаун в історії США тривав понад 35 днів у грудні 2018 року та січні 2019 року під час першого терміну президентства Трампа, в результаті суперечки щодо безпеки кордонів.

Нагадаємо, у США в останні роки регулярно повторюються ситуації, коли рішення про додаткове фінансування ухвалюються в останній момент перед можливим призупиненням роботи уряду.